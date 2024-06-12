Мощные взрывы прогремели на территории Киева

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В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. Об этом проинформировало украинское издание «Общественное» в своем Телеграм-канале.
«В Киеве слышны взрывы», — сказано в публикации.По данным украинского министерства цифровой трансформации на 4:07 мск, сигнал тревоги звучит на всей территории Украины.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак