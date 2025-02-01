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Американский журналист Такер Карлсон обвинил Владимира Зеленского в продаже Украины и превращении в лакея Запада. Об этом он сказал британскому тележурналисту Пирсу Моргану.
«Он чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну. Украинцы отлично знают, что он обогащается и что это делает все руководство страны», — заявил о Зеленском Карлсон.
К тому же журналист отметил, что глава киевского режима подходит под определение диктатора. Как пояснил Карлсон, Зеленский не избранный президент, запретивший религиозную конфессию и языковую группу. Также лидера киевского режима журналист обвинил в убийстве своих политических оппонентов.
Еще Карлсон высказался о негативном влиянии поддержки Киева на национальные интересы США. По его словам, это приводит к потере доллара как мировой резервной валюты.
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Иван Мусатов