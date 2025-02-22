Михаил Шеремет (Фото: duma.gov.ru)
В Государственной думе РФ призвали премьер-министра Польши Дональда Туска сменить тональность высказываний о России и не безосновательно не нагнетать в медиапространстве антироссийскую истерию. Депутат от Крымского региона прямо посоветовал политику «прикусить язык».
Ранее в своей социальной сети Х глава польского правительства потребовал от союзников и партнёров начать предпринимать более активные действия и шаги в плане участия в конфликте на Украине. В частности, он предложил профинансировать помощь Киеву за счёт замороженных российских зарубежных активов, а также существенно усилить воздушное патрулирование и охрану границ стран Евросоюза с Россией, напоминает РИА Новости.
По его словам, страны Западной Европы продолжают придерживаться «лютой русофобской политики», беря на себя финансовые обязательства киевского режима, который сами же бережно и трепетно взрастили для противостояния России. Тем самым они себя уже полностью дискредитировали и обескровили как в военной, так и в экономической сфере, добавил депутат.
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«Туску следует прикусить язык и примолкнуть, прекратив нагнетать антироссийскую истерию, пока Россия не расценила его политический демарш как вызов и открытую угрозу», — сказал парламентарий в разговоре с агентством.
По его словам, страны Западной Европы продолжают придерживаться «лютой русофобской политики», беря на себя финансовые обязательства киевского режима, который сами же бережно и трепетно взрастили для противостояния России. Тем самым они себя уже полностью дискредитировали и обескровили как в военной, так и в экономической сфере, добавил депутат.
«Они стала похожи на глупого и самоуверенного астматика, тягающегося с опытным атлетом на марафонской дистанции», — заключил Шеремет.
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Александр Бойцов