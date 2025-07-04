Под Красноармейском бывший солдат ВСУ две недели прятал дома российских бойцов

04 июля 2025, 08:18

Фото: Медиасток.рф

Бывший солдат 91-й отдельной Охтырской бригады Вооруженных сил Украины Александр Постоенко рассказал ТАСС о том, как он две недели прятал группу российских военнослужащих в своем доме, находясь в непосредственной близости от украинских солдат.





По словам Постоенко, ситуация развивалась в одном из сел под Красноармейском, где его дом оказался на краю населенного пункта, рядом с водоемом.





«Наше село бомбили. Беспилотниками, «Баба-Яга». Украина ровняла. А потом заехали хлопцы (российские военнослужащие). Я живу на краю, возле водоема. Пришли они до нас, до соседки, до меня в хату, я их забрал», — рассказал он.