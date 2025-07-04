Минобороны России: в течение ночи уничтожены 48 украинских беспилотников

04 июля 2025, 07:39

Фото: Медиасток.рф

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны успешно уничтожили и перехватили 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были запущены с территории Украины. Об этом проинформировало МО РФ.





Из общего числа перехваченных БПЛА:



