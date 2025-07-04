Минобороны России: в течение ночи уничтожены 48 украинских беспилотников
В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны успешно уничтожили и перехватили 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были запущены с территории Украины. Об этом проинформировало МО РФ.
Из общего числа перехваченных БПЛА:
- 26 были уничтожены над Ростовской областью,
- 12 — над Курской областью,
- 6 — над Белгородской областью,
- 3 — над Орловской областью,
- 1 — над Липецкой областью.
В результате атаки украинский беспилотников в Сергиевом Посаде была повреждена подстанция, из-за чего некоторые районы города остались без света. Об этом сообщила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».