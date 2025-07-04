Минобороны России: в течение ночи уничтожены 48 украинских беспилотников

Фото: Медиасток.рф

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны успешно уничтожили и перехватили 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были запущены с территории Украины. Об этом проинформировало МО РФ.



Из общего числа перехваченных БПЛА:

  • 26 были уничтожены над Ростовской областью,
  • 12 — над Курской областью,
  • 6 — над Белгородской областью,
  • 3 — над Орловской областью,
  • 1 — над Липецкой областью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В результате атаки украинский беспилотников в Сергиевом Посаде была повреждена подстанция, из-за чего некоторые районы города остались без света. Об этом сообщила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Дарья Осипова

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