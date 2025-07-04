В Сергиевом Посаде из-за атаки дронов ВСУ без света остались несколько районов
В результате атаки украинский беспилотников в Сергиевом Посаде была повреждена подстанция, из-за чего некоторые районы города остались без света. Об этом сообщила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова.
«В результате падения беспилотников была повреждена подстанция. Без электричества мкр. Звездочка и Рабочий поселок», — пишет Ероханова в своем telegram-канале.
К тому же из-за ЧП были перекрыты Въезды на ул. Октябрьская и Симоненкова. Сама глава администрации находится на месте происшествия.
Ранее сообщалось об атаке украинских беспилотников на Сергиев Посад. Стало известно об одном пострадавшем местном жителе, у которого зафиксированы осколочные ранения.