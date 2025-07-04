В Сергиевом Посаде из-за атаки дронов ВСУ без света остались несколько районов

04 июля 2025, 06:39

Фото: Медиасток РФ

В результате атаки украинский беспилотников в Сергиевом Посаде была повреждена подстанция, из-за чего некоторые районы города остались без света. Об этом сообщила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова.







«В результате падения беспилотников была повреждена подстанция. Без электричества мкр. Звездочка и Рабочий поселок», — пишет Ероханова в своем telegram-канале.