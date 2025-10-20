Трамп высказался об обсуждении с Зеленским территориальных «уступок»

20 октября 2025, 10:48

Reuters: Трамп отрицает обсуждение с Зеленским передачу Донбасса России

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что на встрече с Владимиром Зеленским обсуждалась возможность передачи России части территорий Донбасса. Об этом сообщило агентство Reuters.





Ранее несколько американских изданий писали о том, что Трамп предлагал Зеленскому такой вариант урегулирования конфликта на Украине.

«Трамп заявил, что он не обсуждал с Украиной уступку региона Донбасс России», — говорится в сообщении.