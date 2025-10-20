Достижения.рф

Трамп высказался об обсуждении с Зеленским территориальных «уступок»

Reuters: Трамп отрицает обсуждение с Зеленским передачу Донбасса России
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что на встрече с Владимиром Зеленским обсуждалась возможность передачи России части территорий Донбасса. Об этом сообщило агентство Reuters.



Ранее несколько американских изданий писали о том, что Трамп предлагал Зеленскому такой вариант урегулирования конфликта на Украине.

«Трамп заявил, что он не обсуждал с Украиной уступку региона Донбасс России», — говорится в сообщении.
Напомним, встреча Трампа и Зеленского состоялась 17 октября в Белом доме. По данным FT, американский лидер повышал голос и сбрасывал карты боевых действий, предоставленные делегацией Украины. Он призвал Зеленского принять условия президента России Владимира Путина.
Лидия Пономарева

