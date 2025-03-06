Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen
В освобожденных селах Харьковской области обнаружены три стихийных захоронения мирных жителей со следами насильственной смерти. Об сообщил Евгений Лисняк, заместитель главы российской администрации Харьковской области.
Захоронения оставлены военнослужащими ВСУ во время отступления, уточнил он на специально созванной пресс-конференции.
Речь идет о селах у Купянском районе. Лисняк отметил, что на телах погибших заметны следы насильственного удержания, удушения и огнестрельные ранения. У некоторых женщин зафиксированы раны с кровоподтеками в области половых органов, что говорит об изнасилованиях и особой жестокости преступников, добавил он.
Лисняк добавил, что в селе Двуречная сотрудниками администрации обнаружен тайник с телами двух местных жителей, застреленных выстрелами в затылок. Есть свидетельства того, что в Двуречной, Западном, Новомлынске и Фиголевке орудовали отряды ВСУ, состоявшие из заключенных. Причина жестокой расправы над мирными жителями — отказ от принудительной эвакуации и ложные обвинения в сотрудничестве с российскими военными.
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«По предварительным данным, жертвами стали 17 мирных жителей, среди которых есть один ребенок», — уточнил руководитель военно-гражданской администрации региона.
Речь идет о селах у Купянском районе. Лисняк отметил, что на телах погибших заметны следы насильственного удержания, удушения и огнестрельные ранения. У некоторых женщин зафиксированы раны с кровоподтеками в области половых органов, что говорит об изнасилованиях и особой жестокости преступников, добавил он.
Лисняк добавил, что в селе Двуречная сотрудниками администрации обнаружен тайник с телами двух местных жителей, застреленных выстрелами в затылок. Есть свидетельства того, что в Двуречной, Западном, Новомлынске и Фиголевке орудовали отряды ВСУ, состоявшие из заключенных. Причина жестокой расправы над мирными жителями — отказ от принудительной эвакуации и ложные обвинения в сотрудничестве с российскими военными.
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Александр Бойцов