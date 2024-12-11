Под Купянском ВС РФ сорвали контратаку противника и уничтожили взвод пехоты ВСУ

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Российские военные под Купянском сорвали попытку контратаки противника. В ходе боя был уничтожен взвод 4-й бригады ВСУ оперативного назначения, пытавшийся зайти в тыл российским войскам через серую зону.
Попытка прорыва была предпринята возле станицы Лозовой, сообщает телеграм-канал SHOT. В состав контратакующей группы вошли танк Т-64, БМП-1У «Шквал» и два пикапа с пехотой. Российские бойцы из 1-й танковой армии применили при обороне ПТМ-1Г, которые подорвали дистанционно, когда техника ВСУ доехала до них. Затем повреждённые бронемашины и пехота были атакованы FVP-дронами.
Всего в попытке контратаки принимали участие до 25 военнослужащих ВСУ, из которых 15 были уничтожены. С российской стороны потерь удалось избежать.
4-я бригада оперативного назначения ВСУ принимала участие в боях за Гостомель и Ирпень, бойцы оснащены по стандартам НАТО, а командование использует «американскую модель» принятия решений. Теперь в этом подразделении стало одним взводом меньше.
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Всего в попытке контратаки принимали участие до 25 военнослужащих ВСУ, из которых 15 были уничтожены. С российской стороны потерь удалось избежать.
4-я бригада оперативного назначения ВСУ принимала участие в боях за Гостомель и Ирпень, бойцы оснащены по стандартам НАТО, а командование использует «американскую модель» принятия решений. Теперь в этом подразделении стало одним взводом меньше.
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Александр Бойцов