«ВХ» представил снятые с дрона кадры битвы якутского бойца с украинским военным

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Опубликованы новые кадры рукопашной схватки бойца ВС РФ из Якутии Андрея Григорьева с позывным Тута с украинским солдатом. Видео представил Telegram-канал «Военная хроника».
Военкоры утверждают, что кадры были сделаны на украинский дрон, который на протяжении всего боя снимал происходящее, после чего вернулся на свои позиции.
По словам военкора Семена Пегова, бой между российским и украинским военным произошел ещё в 2024 году в районе населённого пункта Трудовое, однако видео появилось в распоряжении российских журналистов только сейчас.
На представленном видео запечатлён уже конец схватки. На нём видно, как боец ВС РФ, находясь сверху, наносит удары по украинскому военному.
Одержавший победу над украинцем Тута после боя ещё шесть дней добирался до позиций российских бойцов. За это время он неоднократно попадал по обстрел дронов ВСУ, но смог выбраться из лесопосадки, где за ним устроили погоню.
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По словам военкора Семена Пегова, бой между российским и украинским военным произошел ещё в 2024 году в районе населённого пункта Трудовое, однако видео появилось в распоряжении российских журналистов только сейчас.
На представленном видео запечатлён уже конец схватки. На нём видно, как боец ВС РФ, находясь сверху, наносит удары по украинскому военному.
Одержавший победу над украинцем Тута после боя ещё шесть дней добирался до позиций российских бойцов. За это время он неоднократно попадал по обстрел дронов ВСУ, но смог выбраться из лесопосадки, где за ним устроили погоню.
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Анастасия Чинкова