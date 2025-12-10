«Сигналы уловил»: в Госдуме раскрыли, как Трамп будет давить на Зеленского

10 декабря 2025, 21:49

Депутат Новиков: Зеленский уловил сигнал Трампа о мире на Украине

Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп может и далее использовать антикоррупционные органы Украины для давления на Владимира Зеленского, чтобы добиться мира на Украине. Такое развитие событий не исключил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.





Напомним, 9 декабря Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине.





«Никаких сомнений нет в том, что Трамп оказывает давление на Зеленского. Безусловно, речь идет о давлении, этого никто не скрывает, и нет тех, кто не понимает этого обстоятельства», — отметил Новиков в разговоре с «Газетой.Ru».

«В действительности, никаких выборов на Украине Зеленский проводить не хочет. На самом деле Зеленский хочет одного. Хочет, чтобы Россия прекратила обстрелы, и чтобы заморозка конфликта прошла по линии боевого соприкосновения», — сказал эксперт.