«Сигналы уловил»: в Госдуме раскрыли, как Трамп будет давить на Зеленского
Президент США Дональд Трамп может и далее использовать антикоррупционные органы Украины для давления на Владимира Зеленского, чтобы добиться мира на Украине. Такое развитие событий не исключил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Напомним, 9 декабря Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине.
«Никаких сомнений нет в том, что Трамп оказывает давление на Зеленского. Безусловно, речь идет о давлении, этого никто не скрывает, и нет тех, кто не понимает этого обстоятельства», — отметил Новиков в разговоре с «Газетой.Ru».
По его словам, нормального обсуждения мирного плана по Украине пока «не получается», поэтому Трамп и решил оказать давление на Киев. Первым сигналом стало коррупционное дело, который Зеленский, по словам депутата, уловил, понимая, что за этим могут последовать другие дела, касающиеся самого главы киевского режима.
Тем временем член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров сказал Общественной Службе Новостей, что Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине, потому что был готов к такому развитию событий.
«В действительности, никаких выборов на Украине Зеленский проводить не хочет. На самом деле Зеленский хочет одного. Хочет, чтобы Россия прекратила обстрелы, и чтобы заморозка конфликта прошла по линии боевого соприкосновения», — сказал эксперт.
Он уточнил, что «этого Зеленский хотел давно и продолжает хотеть» сейчас. А свои желания он прикрывает разными заявлениями.