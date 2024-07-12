Российские БПЛА за час уничтожили более десяти машин ВСУ

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Дроны Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки «Днепр» в течение часа уничтожили более десяти единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепру, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
По информации ведомства, операторы разведывательных беспилотников ZALA обнаружили скопление техники в одном из населенных пунктов и выяснили, что ночью техника использовалась в военных целях, а днем была спрятана противником в бункерах.
В ведомстве добавили, что меры объективного контроля подтвердили уничтожение скопления техники и нарушение российскими военными логистической цепочки ВСУ.
Ранее стало известно, что ВСУ использовали в Харьковской области большое количество техники, поставленной Киеву западными странами, заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганичев.
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«Информация была передана подразделению ударных беспилотников. Операторы FPV-дронов в течение часа отработали по целям», – пояснили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что меры объективного контроля подтвердили уничтожение скопления техники и нарушение российскими военными логистической цепочки ВСУ.
Ранее стало известно, что ВСУ использовали в Харьковской области большое количество техники, поставленной Киеву западными странами, заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганичев.
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Александр Климов