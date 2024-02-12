«Под огромным давлением»: В Британии рассказали о реальном положении ВСУ на СВО

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Украинские войска находятся под огромным давлением на всей линии боевого соприкосновения, об это заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«ВСУ под огромным давлением по всей линии фронта: их бомбят, обстреливают, атакуют дроны, русские войска могут использовать огромное количество БМП в своих операциях», — прокомментировал ситуацию Меркурис.
Он отметил, что российская армия перешла к крайне активным действиям на всей линии боевого соприкосновения, тем самым загоняя украинцев в угол.
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Евгения Парфентьева