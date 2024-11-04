Под оккупированным ВСУ Краматорском за год разрослось новое кладбище

Фото: iStock/David_Bokuchava
Под городом Краматорск в ДНР, который временно оккупирован ВСУ, разрослось новое кладбище гигантских размеров. Соответствующее видео опубликовал на своем ютуб-канале фотограф украинского издания «Телеграф» Ян Доброносов. По его словам, место массового захоронения появилось за последний год.
«Возле Краматорска появилось еще одно свежее поле за этот год», — написано в названии видео.На кадрах видно широкое поле, усеянное холмиками от свежих могил. Над некоторыми развеваются украинские флаги, которыми принято помечать захоронения военных. Однако большая часть могил не имеет никаких опознавательных знаков, кроме табличек с тремя цифрами.
Краматорск — один из крупнейших городов на севере Донецкой Народной Республики, административный центр Краматорского района. По данным на 2022 год в нем жили почти 150 тысяч человек.
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