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В МО РФ доложили о суточных потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: боевики ВСУ под Курском за сутки потеряли более 150 человек
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Суточные потери боевиков ВСУ на Курском направлении составили более 150 человек, доложили в Минобороны РФ. Кроме того, противник лишился боевой машины пехоты и станции радиоэлектронной борьбы.
«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, а также станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее представители пророссийского подполья проинформировали, где произошел удар по расположению боевиков ВСУ и иностранных наемников.



Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года, с целью демилитаризации и денацификации республики. Российские власти предлагали Киеву мирный план по урегулированию конфликта, но на той стороне не отреагировали.

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Чепа: озвученное Украиной условие окончания конфликта никогда не будет выполнено
03 ноября 2024, 14:52

Фото: iStock/3dmitry

Озвученное главой офиса президента Украины Андреем Ермаком условие окончания конфликта никогда не будет выполнено. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».
Ранее Ермак заявил, что главным условием завершения российско-украинского конфликта должен стать вывод российских войск с территории Украины. При этом Киев будет учитывать интересы иных заинтересованных сторон, но в любом случае окончание конфликта должно основываться на международном праве и справедливости.

Чепа подчеркнул, что это условие никогда не будет выполнено, поскольку как минимум четыре области, которые Украина считает своими, включены в состав России по итогам референдума. О передаче этих областей Киеву не может идти и речи.

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ВС РФ ударили по 13 бригадам ВСУ в Курской области
03 ноября 2024, 14:51

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Авиация и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 13 украинским бригадам вблизи 18 приграничных населённых пунктов Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что российские военные с помощью авиации и артиллерийским огнём ударили по скоплениям живой силы и боевой техники 13-ти бригад ВСУ около населённых пунктов Александрия, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Казачья Локня, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Меловый, Нижний Клин, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово и Старая Сорочина в Курской области.

Также в ходе боевых действия оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по резервам 11-ти украинских бригад в восьми районов Сумской области.

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#вс рф
#всу
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#сво
#военные
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Эксперт объяснил значение для ВС РФ освобождения Вишневого в ДНР
Дандыкин: контроль Вишневого в ДНР — это окружение важного для ВСУ Курахово
03 ноября 2024, 14:49

Фото: istockphoto/zim286

Освобождение Вишневого в Донбассе позволит ВС РФ окружить город Курахово, который важен для ВСУ в плане логистики, пояснил «Ленте.ру» военный аналитик Василий Дандыкин.
«Это кураховское направление. Вот Кураховку вчера освободили — это уже пригород Курахово. Мы окружаем Курахово. Это очень большой по меркам ДНР город и очень важный для киевского режима, потому что это их логистика. За ним уже Днепропетровская область. Мы подходим и с юга, и с запада, и с востока. И берем в оперативное окружение. Дальше бои», — прокомментировал эксперт.

Перед этим в МО РФ докладывали об освобождении от ВСУ населенного пункта Вишневое в Донецкой народной республике.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Как отмечали в Кремле, она завершится, когда РФ достигнет своих целей.

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#мир
#украина
#россия
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#сво
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#новости
#днр
#донбасс
#вс рф
#всу
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Стало известно о скором окружении Красноармейска после освобождения Вишнёвого
Силовики: освобождение Вишнёвого приближает окружение Красноармейска
03 ноября 2024, 14:13

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Освобождение населённого пункта Вишнёвое к западу от Селидова в ДНР приближает окружение Красноармейска (украинское название – Покровск). Об этом силовые структуры сообщили ТАСС.
Неназванный собеседник агентства отметил, что взятие под контроль Вишнёвого стало шагом к окружению Красноармейска, стремительное продвижение ВС РФ приближает этот момент.

Ранее в этот день Минобороны России подтвердило освобождение села Вишнёвое. Подразделению группировки войск «Центр» удалось занять более выгодные позиции, отразить несколько контратак противника, а также уничтожить боевую технику, в числе которой было вооружение западного производства.

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#вс рф
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#контроль
#вооружение
#минобороны
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Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в сумском Конотопе
Подполье: ВС России нанесли удар по ВСУ и наемникам в сумском Конотопе
03 ноября 2024, 14:02

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Удар нанесен в субботу ночью, 2 ноября, по расположению ВСУ и иностранным наемникам в Конотопе в Сумской области Украины. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Уточняется, что один из ударов пришелся, по предварительным данным, по асфальтному заводу, к которому подходит железнодорожная ветка, где происходит разгрузка военной техники и боекомплектов. Второй – по месту, где расположены промышленные цеха, несколько железнодорожных ответвлений и арматурный завод.

По словам Лебедева, в сторону взрывов направились больше 10 машин скорой помощи.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#спецоперация
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Орбан сделал громкое заявление о России, США и Европе
Премьер Венгрии Орбан: Европа сидит на табуретке в углу, а США и РФ на троне
03 ноября 2024, 13:52

Слева направо: Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Западный мир на пороге больших перемен, которые могут помочь прекратить конфликт на Украине, посчитал венгерский премьер Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Теперь мы сидим на табуретке в углу, а американцы и русские — на троне. Если ожидаемый поворот действительно произойдет, Европа не сможет оставаться сторонницей войны», — сказал политик.

Орбан подчеркнул, что украинский конфликт является угрозой для всей Европы.

Премьер-министр не раз заявлял, что его страна просто хочет завершения конфликта и наступления мира. Об урегулировании сложившейся ситуации он говорил с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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#мир
#россия
#сша
#европа
#венгрия
#новости
#виктор орбан
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В Совфеде прокомментировали условие Турции по завершению конфликта на Украине
Карасин: условия РФ по разрешению конфликта на Украине четко сформулированы
03 ноября 2024, 13:40

Фото: iStock/Diy13

Условия России по разрешению конфликта на Украине четко сформулировал президент страны Владимир Путин. Об этом сообщил в беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Так сенатор прокомментировал озвученное главой МИД Турции Хаканом Фиданом условие завершения украинского конфликта — обеспечение территориальной целостности.

Карасин отметил, что подобные слова звучат от многих зарубежных политиков. По его словам, условия, которые четко сформулировал российский лидер, являются детальными и важными настолько, что «их трудно дополнить или перефразировать».

Сенатор заключил, что РФ стоит на своей позиции.

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#мид
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#турция
#спецоперация
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Гладков: при обстреле со стороны ВСУ под Белгородом ранены четыре человека
03 ноября 2024, 13:32

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Четыре человека ранены в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Двух женщин и мужчину с различными осколочными ранениями рук и ног бригады «скорой» доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Четвертую пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица бригада СМП транспортирует в областную клиническую больницу», — сказано в публикации.
Украина регулярно бьёт по российским регионам, используя в качестве целей мирное население и гражданскую инфраструктуру. По мнениям экспертов, таким образом Киев показывает своим западным хозяевам, что способен нанести ущерб России, компенсируя тем самым свои потери на фронте.

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#мир
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#украина
#война
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#всу
#конфликт
#белгородская область
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#вячеслав гладков
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В ДНР ликвидировали наёмника ВСУ из Тайваня
03 ноября 2024, 13:22

Фото: iStock/rarrarorro

Представитель МИД Тайваня Сяо Гуанвэй подтвердил гибель воевавшего на стороне ВСУ ветерана спецназа сухопутных войск острова. Его слова приводит Центральное информационное агентство островного государства.
Отмечается, что 44-летний У Чжунда вступил в ряды ВСУ в 2023 году. Он принимал участие в ночной разведывательной операции вблизи Авдеевки 31 октября. Это была вторая поездка наёмника на Украину – в прошлом году он получил осколочное ранение в бедро и вернулся на Тайвань для прохождения курса лечения. А в июле 2024 года вновь вернулся на фронт.

Также газета «Чжунши синьвэньван» сообщает, что У Чжунда стал вторых погибшим на Украине тайванцем. Всего на стороне ВСУ в боевых действиях принимают участие как минимум шесть граждан островного государства.

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