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Суточные потери боевиков ВСУ на Курском направлении составили более 150 человек, доложили в Минобороны РФ. Кроме того, противник лишился боевой машины пехоты и станции радиоэлектронной борьбы.
«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, а также станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей», — прокомментировали в ведомстве.Ранее представители пророссийского подполья проинформировали, где произошел удар по расположению боевиков ВСУ и иностранных наемников.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года, с целью демилитаризации и денацификации республики. Российские власти предлагали Киеву мирный план по урегулированию конфликта, но на той стороне не отреагировали.
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Никита Кротов