Стало известно о скором обрушении южной части линии обороны ВСУ в ДНР

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ВС РФ наступают наиболее стремительными с февраля 2022 года темпами, из-за чего южная часть линии обороны ВСУ в ДНР близка к обрушению. Об этом пишет газета The Guardian.
Отмечается, что в октябре российские войска совокупно освободили более 500 квадратных километров территорий, из которых две трети приходятся на ДНР. Также ещё около 40 квадратных километров были взяты под контроль на Купянском направлении.
На фоне этих событий начальник военной администрации Купянска Андрей Беседин сообщил, что порядка 1,4 тысяч жителей города отказываются эвакуироваться, ожидая прихода российских военных.
Кроме того, изданию удалось пообщаться с несколькими украинскими военными, находящимися на данном направлении фронта. Они отметили, что ВС РФ имеют значительное превосходство в артиллерии, боевой техники и личном составе.
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На фоне этих событий начальник военной администрации Купянска Андрей Беседин сообщил, что порядка 1,4 тысяч жителей города отказываются эвакуироваться, ожидая прихода российских военных.
Кроме того, изданию удалось пообщаться с несколькими украинскими военными, находящимися на данном направлении фронта. Они отметили, что ВС РФ имеют значительное превосходство в артиллерии, боевой техники и личном составе.
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Анастасия Чинкова