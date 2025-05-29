«Под прицелом»: Названы области Украины, которые могут войти в состав России

29 мая 2025, 17:26

Дандыкин: Россия может присоединить Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области

(Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

При срыве мирных переговоров Россия может присоединить Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области, завил военный эксперт Василий Дандыкин.





России очень важно присоединить три новые территории, где уже есть наши войска. Это необходимо для создания буферной зоны и обеспечения безопасности, отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.





«Все зависит от ситуации, которая будет складываться на переговорах. Меморандум уже есть. Украинцы настаивают, что это их земля. У нас другое мнение. Зона безопасности может оказаться в зоне референдума и в Сумской области, и в Харьковской. Вполне вероятно, что это будет и Черниговская область, потому что она граничит с Брянской», — сказал Дандыкин.