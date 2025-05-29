«Под прицелом»: Названы области Украины, которые могут войти в состав России
Дандыкин: Россия может присоединить Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области
При срыве мирных переговоров Россия может присоединить Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области, завил военный эксперт Василий Дандыкин.
России очень важно присоединить три новые территории, где уже есть наши войска. Это необходимо для создания буферной зоны и обеспечения безопасности, отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.
«Все зависит от ситуации, которая будет складываться на переговорах. Меморандум уже есть. Украинцы настаивают, что это их земля. У нас другое мнение. Зона безопасности может оказаться в зоне референдума и в Сумской области, и в Харьковской. Вполне вероятно, что это будет и Черниговская область, потому что она граничит с Брянской», — сказал Дандыкин.
По словам военэксперта, если атаки беспилотников будут продолжаться, то линия боевого соприкосновения может поменяться.