Советник главы ДНР об упаднических настроениях бойцов ВСУ: «Их бросили умирать, их используют»

29 мая 2025, 15:05

Советник главы ДНР Гагин объявил, что бойцы ВСУ давно испытывают обреченность

Фото: iStock/ Vladislav Stepanov

Среди украинских бойцов царит обреченность, объявил военно-политический аналитик и советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.





Со слов советника главы ДНР, бойцы Вооруженных сил Украины осознают, что их используют в чужих интересах, однако не способны что-либо изменить. Еще он уточнил, что упаднические настроения военнослужащих и «обреченность» сильно прослеживаются в украинском сегменте Интернета, где они общаются друг с другом.





«Среди военнослужащих Украины уже давно упаднические настроения, потому что это действительно насильственная мобилизация, когда людей сгоняют на фронт, угрожая уголовным преследованием или с помощью других угроз <...> Они прекрасно понимают, что воевать с Россией бесперспективно, что их бросили умирать, что их используют. Но при этом они ничего сделать не могут», — обратил внимание Гагин в беседе с NEWS.ru.