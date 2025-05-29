ВСУ разрушили больницу в Курской области
Вооружённые силы Украины в среду поздним вечером совершили удар по больнице в поселке Коренево Курской области.
Несмотря на сокрушительный удар, который вызвал серьезные разрушения медицинского строения, пострадавших удалось избежать, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Исполняющий обязанности губернатора призвал жителей приграничных районов по возможности избегать поездок в опасные зоны, пока обстановка не станет безопасной.
В материале «Радио 1» рассказываем, как Вооружённые силы России продолжают наносить удары по военной инфраструктуре противника и об обстановке в зоне специальной военной операции.
Ранее стало известно, как Россия ответит на удар ракетой Taurus.
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