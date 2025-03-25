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Бойцы спецназа «Ахмат» защитили от украинского дрона американского журналиста Патрика Ланкастера и его оператора, которые снимали репортаж о событиях в Курской области. Это произошло в окрестностях села Рубанщина Суджанского района.
Солдаты чеченского батальона и работники прессы ехали в кузове пикапа, сообщает телеграм-канал «Патрик Ланкастер Новости сегодня» (Patrick Lancaster News Today). В кабине находились несколько мирных жителей и имам, служащий в «Ахмате» в качестве военного священника. Внезапно машину начал преследовать украинский FVP-дрон.
Бойцы «Ахмата» начали стрелять по беспилотнику из автоматов и дробовика. Тот сначала набрал высоту, но потом снова стал приближаться, явно заходя в пике для атаки. Наконец удачными выстрелами дрон удалось сбить. Реакция спецназовцев и журналистов, попавшая на видео, была очень бурной. Среди криков можно различить: «"Ахмат" - сила!» и «We're alive (англ.: "Мы живы!" - прим. ред.)», а потом Ланкастер пожимает руку улыбающемуся рыжебородому солдату и с чувством говорит по-русски: «Спасибо!».
И у самого ведущего телеграм-канала, и у его коллеги были большие шевроны с надписью «Пресса», но это никак не повлияло на намерения оператора украинского дрона. Напротив, Ланкастер предположил, что охота за ним была целенаправленной, ведь Киев назначил за голову репортёра награду.
Патрик Ланкастер — ветеран Военно-морских сил США. В 2014 году он переехал в Донецк, где в качестве независимого журналиста стал снимать сюжеты о военных действиях в Донбассе. Затем продолжил деятельность военного корреспондента в ходе спецоперации. Его цель — донести объективную информацию о происходящем до западной аудитории.
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Бойцы «Ахмата» начали стрелять по беспилотнику из автоматов и дробовика. Тот сначала набрал высоту, но потом снова стал приближаться, явно заходя в пике для атаки. Наконец удачными выстрелами дрон удалось сбить. Реакция спецназовцев и журналистов, попавшая на видео, была очень бурной. Среди криков можно различить: «"Ахмат" - сила!» и «We're alive (англ.: "Мы живы!" - прим. ред.)», а потом Ланкастер пожимает руку улыбающемуся рыжебородому солдату и с чувством говорит по-русски: «Спасибо!».
И у самого ведущего телеграм-канала, и у его коллеги были большие шевроны с надписью «Пресса», но это никак не повлияло на намерения оператора украинского дрона. Напротив, Ланкастер предположил, что охота за ним была целенаправленной, ведь Киев назначил за голову репортёра награду.
Патрик Ланкастер — ветеран Военно-морских сил США. В 2014 году он переехал в Донецк, где в качестве независимого журналиста стал снимать сюжеты о военных действиях в Донбассе. Затем продолжил деятельность военного корреспондента в ходе спецоперации. Его цель — донести объективную информацию о происходящем до западной аудитории.
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Александр Бойцов