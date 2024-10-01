Под Сумами идет эвакуация из 90 населенных пунктов

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В 90 населенных пунктах Сумской области объявили принудительную эвакуацию родителей с детьми. Об этом проинформировал Сумской райсовет.
«В Сумском районе объявлена принудительная эвакуация детей и их родителей из 90 населенных пунктов», — сказано в публикации на сайте райсовета.
Перед этим руководитель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх говорил о планах по расширению зоны принудительной эвакуации в регионе. В частности, эвакуируются: Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, и Николаевская общины.
Сумская область граничит с Курской областью, а также Белгородчиной и Брянщиной. Ранее сообщалось, что в Сумской области планировали эвакуировать приблизительно шесть тысяч человек.
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