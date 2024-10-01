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Под Сумами идет эвакуация из 90 населенных пунктов

01 октября 2024, 17:17
Фото: istockphoto/reflection_art

Фото: istockphoto/reflection_art

В 90 населенных пунктах Сумской области объявили принудительную эвакуацию родителей с детьми. Об этом проинформировал Сумской райсовет.
«В Сумском районе объявлена принудительная эвакуация детей и их родителей из 90 населенных пунктов», — сказано в публикации на сайте райсовета.

Перед этим руководитель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх говорил о планах по расширению зоны принудительной эвакуации в регионе. В частности, эвакуируются: Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, и Николаевская общины.



Сумская область граничит с Курской областью, а также Белгородчиной и Брянщиной. Ранее сообщалось, что в Сумской области планировали эвакуировать приблизительно шесть тысяч человек.

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На Украине признали, что ВС РФ пробились к центру Угледара
01 октября 2024, 18:03

Фото: iStock/Jakub Laichter

Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что армия России дошла до центра Угледара.
«Бои идут в черте города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно», — написал Филашкин в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе остаются 107 гражданских, при этом детей среди них нет.

Позже в эфире телемарафона Филашкин уточнил, что российские силы уже находятся в центре Угледара. Это первый случай, когда украинские власти официально объявили о боях в Угледаре.

Напомним, по последним неофициальным данным армия России освободила Угледар, в центре города развевается российский триколор.

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Командир украинской бригады Гнездилов пожаловался на наркоманов в рядах ВСУ
01 октября 2024, 17:50

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

В рядах ВСУ наблюдается большая проблема с наркоманией. Такое заявление сделал командир разведроты 56-й бригады ВСУ Сергей Гнездилов, его слова приводит «Украинская правда».
По его словам, украинские военные иногда отказываются выполнять поставленные боевые задачи из-за мобилизованных наркоманов, с которыми их отправляют в бой.

«Они (мобилизованные. — ред.), нанюхаются, а потом по окопу бегают с пулеметом, стреляют, им кажется, что их штурмуют», — рассказал Гнездилов.
Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявлял, что украинские военные в зоне боевых действий злоупотребляют алкоголем и наркотиками, однако киевские власти замалчивают эту проблему, которая усугубится после их возвращения домой.

Этим он объяснил частые ДТП с участием военной техники, ЧП с гранатами и другое. По словам Азарова, проблема станет еще серьезнее после окончания конфликта, когда украинские военные вернутся домой и поймут, что государству они не нужны.

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На Украине заявили, что пилоты F-16 ВСУ не получат преимущества в воздухе
Минобороны Украины: пилоты F-16 ВСУ недостаточно подготовлены
01 октября 2024, 17:19

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Пилоты ВСУ недостаточно подготовлены, чтобы получить даже временное преимущество в воздушном пространстве. Об этом в эфире телемарафона Украины заявил первый замминистра обороны республики Иван Гаврилюк. Военный чиновник уточнил, что в этом вопросе необходим некий «комплексный подход».
«…Потому что просто научиться управлять самолетом в воздухе - это не значит достичь того уровня, который необходим на сегодняшний день в бою, чтобы получить хотя бы временное преимущество на некоторых участках, не говоря о полном преимуществе в воздухе, над Россией», — пояснил Гаврилюк.
Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что боевиков ВСУ разгромили и отбросили в зоне спецоперации на Украине.

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МИД Украины: Сибига не обсуждал уступки территорий в США
01 октября 2024, 17:12

Фото: iStock/Corvalol

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий опроверг сообщения западных СМИ о том, что новый глава ведомства Андрей Сибига допускает территориальные уступки Киева для завершения конфликта. Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале украинского МИД.
Напомним, издание Financial Times со ссылкой на источник сообщало, что Сибига обсуждал с западными чиновниками во время визита в США возможность некоторых территориальных компромиссов для урегулирования конфликта с Россией.

«Я присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Сибиги в Нью-Йорке, и ни на одной из них не было предложений, обсуждений или даже намеков на какие-либо территориальные компромиссы», — приводит МИД Украины слова Тихого.

По его словам, позиция нового главы МИД непоколебима, и он отстаивал ее даже за закрытыми дверями. При этом статью Financial Times Тихий назвал неправдивой.

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FT: новый глава МИД Украины не исключил окончание конфликта по линии фронта
01 октября 2024, 16:48

Фото: iStock/FabrikaCr

Новый глава украинского МИДа Андрей Сибига обсуждал с западными чиновниками во время визита в США возможность некоторых компромиссов для урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, позиция Сибиги является более прагматичной касаемо возможных переговоров между сторонами по принципу «земля в обмен на безопасность», в отличии от его предшественника Дмитрия Кулебы.

«Мы все более открыто говорим о том, как это закончится и от чего Украине придется отказаться, чтобы получить постоянное мирное соглашение. И это серьезное изменение по сравнению с тем, что было еще полгода назад», — приводит издание слова одного из дипломатов, присутствовавших в Нью-Йорке.
По его словам, еще шесть месяцев назад даже разговоры о возможно мире на нынешних границах были запрещены.

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#киев
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«Дойти до Москвы»: на Западе сделали важное заявление о ВСУ
Полковник Бо: Украина никогда не сможет отодвинуть ВС РФ до границы
01 октября 2024, 16:20

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ не смогут отодвинуть российскую армию до прежней границы. Такое заявление сделал бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.
«Мы могли бы сказать, что победа означает, что вы оттеснили русских к границам. "Украина смогла пойти до Москвы и войти в Москву" — вероятно, это было бы победой, но реальность такова, что Украина никогда не была в состоянии даже оттеснить русских к границам», — заявил Бо в интервью You Тube-каналу Dialogue Works.

Он подчеркнул, что Украина никогда не смогла бы дойти до Москвы и тем более войти в нее. Таким образом, полковник считает, что реальное положение дел на поле боя позволяет Москве определять условия победы.

Особенно после вторжения ВСУ в курское приграничье, после которого армия Украины значительно истощилась и потеряла много людей.

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#всу
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Опубликованы последствия украинского обстрела Горловки
Военкор Прокудин опубликовал последствия украинского обстрела Горловки
01 октября 2024, 16:15

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Военкор RT Филипп Прокудин опубликовал последствия украинского обстрела Горловки в день воссоединения ДНР с Россией.
На кадрах видны масштабы разрушений, а также некоторые неразорвавшиеся кассеты.

«Взрывы услыхал, ощутил удары по ногам. Я отскочил за дерево, у меня ушибы множественные», — написал военкор.

До этого военкор Евгений Лисицын комментировал ситуацию, разворачивающуюся в Угледаре.

«Идёт активная зачистка, оборона ВСУ почти полностью сломлена. Противнику приходится бросать технику с боеприпасами и мелкими группами бежать из города по лесополосе и полю», — приводит «Царьград» слова Лисицына.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что гарнизон ВСУ в Угледаре обречен, а город перешел под контроль ВС РФ.

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#город
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#всу
#вс рф
#спецоперация
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В США заявили о разгроме ВСУ в зоне СВО
Экс-агент ЦРУ Джонсон: бригады боевиков ВСУ разгромлены и отброшены в зоне СВО
01 октября 2024, 15:59

Фото: istockphoto/nndanko

ВС РФ отбросили и уничтожили боевиков ВСУ на многих фронтах, сообщил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в разговоре с YouTube-каналом Dialogue Works.
«Украинцы разбиты и отброшены назад через линию соприкосновения, и речь идет не об одной бреши на передовой, где прорвались российские войска, их как минимум семь», — сказал собеседник.

Джонсон добавил, что российская армия прорывается вперед по всей линии боевого соприкосновения. Есть информация, что киевских неонацистов окружили в Угледаре, подчеркнул эксперт.

«Украина не может исправить ситуацию», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, когда Вашингтон может разрешить киевскому режиму бить вглубь РФ оружием Запада.

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#война
#всу
#сво
#новости
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Зеленский назвал ситуацию на передовой «очень-очень сложной»
01 октября 2024, 15:45

Фото: сайт Кремля

После возвращения из США украинский президент Владимир Зеленский провёл совещание, в котором принял участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По итогам этой встречи глава киевского режима признал, что положение на фронте является «очень-очень сложным».
Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале. В ходе совещания также было признано, что уже на протяжении нескольких месяцев российские войска оттесняют части ВСУ с занимаемых позиций. По словам Зеленского, нынешней осенью украинским военным придётся приложит все силы, чтобы добиться поставленных целей.

По словам украинского президента, в настоящее время идёт активная работа по подготовке к встрече в Рамштайне, чтобы представить западным партнёрам «все детали и аргументы», чтобы обеспечить достижение результата как на фронте, так и в дипломатической плоскости.

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