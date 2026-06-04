Под Сумами к реке Псел перебросили подразделения 225-го полка ВСУ «Скала»

04 июня 2026, 10:19

Фото: iStock/Irina Piskova

В российских силовых структурах сообщили, что к реке Псел в районе Большой Рыбицы под Сумами перебросили очередные подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала», известного под прозвищем «полк смерти». Об этом пишет РИА Новости.