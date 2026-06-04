Под Сумами к реке Псел перебросили подразделения 225-го полка ВСУ «Скала»
В российских силовых структурах сообщили, что к реке Псел в районе Большой Рыбицы под Сумами перебросили очередные подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала», известного под прозвищем «полк смерти». Об этом пишет РИА Новости.
По словам собеседника агентства, переброску провели на фоне крупных потерь у берега Псла около Большой Рыбицы. Он уточнил, что новые подразделения уже понесли потери. В начале мая десятки солдат 21-й бригады ВСУ пропали без вести при попытке форсировать Псел. Агентство сообщало, что командование отправило их на задачу в бронежилетах.
В январе РИА Новости передавало, что 225-й полк похищал бойцов смежных подразделений и держал их в подвалах. По информации агентства, мобилизованным, попавшим в эту часть, сразу говорят, что они «смертники».
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