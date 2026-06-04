В Якутии опекун детей похитила пять миллионов рублей, которые причитались её подопечным

04 июня 2026, 07:09

В Якутии женщина-опекун троих детей украла причитающиеся им пять миллионов рублей

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

В Якутии опекун троих детей похитила пять миллионов рублей, которые причитались несовершеннолетним. Об этом сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Республики Саха (Якутия)».





Отмечается, что после смерти матери детей на её банковский счёт поступила выплата в связи с гибелью родного брата в зоне СВО — ребята должны были получить пять миллионов рублей. Однако женщина-опекун, используя карту умершей, присвоила деньги себе и потратила их на личные нужды: погашение кредитов, оплату коммунальных долгов и другие подобные цели.



Прокуратура Нижнеколымского района организовала проверку и выявила нарушение прав детей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.



Ранее «Радио 1» передавало, что в Красноярском крае официально возобновили масштабные поиски пропавшей семьи Усольцевых. Следователи приступают к работам сегодня, при этом ожидается, что они продлятся до 9 июня. Всего в спасательных операциях задействовали около 80 человек.