В Петербурге арестовали организаторов мошеннической схемы с выплатами участникам СВО

11 августа 2025, 13:22

Фото: iStock/VladimirKhodataev

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга санкционировал арест двух 30-летних жителей Пскова, подозреваемых в хищении выплат участникам специальной военной операции (СВО). По данным издания «Фонтанка», сумма ущерба превышает 60 миллионов рублей.