В Петербурге арестовали организаторов мошеннической схемы с выплатами участникам СВО
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга санкционировал арест двух 30-летних жителей Пскова, подозреваемых в хищении выплат участникам специальной военной операции (СВО). По данным издания «Фонтанка», сумма ущерба превышает 60 миллионов рублей.
Преступная группа действовала с осени 2024 года по август 2025 года. Злоумышленники вербовали граждан, ведущих асоциальный образ жизни, убеждая их заключить контракт с Минобороны РФ для службы в зоне боевых действий.
После оформления документов мошенники получали доступ к банковским счетам жертв и похищали положенные им выплаты. По версии следствия, пострадали 45 человек, девять из которых погибли в зоне СВО.
Подозреваемым предъявлено обвинение по статье о хищении социальных выплат военнослужащим. В управлении МВД по Василеостровскому району за последний месяц возбуждено три уголовных дела, связанных с данной схемой.
Читайте также: