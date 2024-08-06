Военный эксперт Коротченко раскрыл, как ВСУ используют иностранных наемников

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Спецоперация на Украине продолжается. ВСУ в июле на рубежах ЛНР потеряли почти 47 000 военных и наемников, которые вступают в украинскую армию и едут в зону боевых действий.
О том, как используются иностранные наемники ВСУ и зачем едут на Украину, рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Юрьевич Коротченко в беседе с «Радио 1».
По его словам, освоить это вооружение украинским военнослужащим в короткие сроки очень сложно.
Военный эксперт назвал причину, по которой иностранные наёмники продолжают пополнять ряды ВСУ, несмотря на напряжённую ситуацию на линии боевого соприкосновения.
Ранее военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В ВСУ рассказали, когда удастся вернуть Крым
Подполье сообщило об уничтожении иностранных наемников у вокзала в Сумах
«Связали и бросили в яму»: Колумбийские наемники ВСУ напали на украинских военных
«Иностранные наемники, прежде всего, используются для вопросов, которые связаны с управлением и эксплуатацией иностранного вооружения», — пояснил эксперт.
По его словам, освоить это вооружение украинским военнослужащим в короткие сроки очень сложно.
«Помимо этого есть определенные группы — подразделения спецназа, это уже кадровые военнослужащие западных стран. Они не используются в боевых порядках на первой линии, там используется украинское пушечное мясо», — рассказал он.
Военный эксперт назвал причину, по которой иностранные наёмники продолжают пополнять ряды ВСУ, несмотря на напряжённую ситуацию на линии боевого соприкосновения.
«Мотивация у них одна — деньги и желание убивать. Наемники приезжают со всего мира, включая Латинскую Америку. Это выбор людей, которые хотят заработать и убивать, у каждого своя мотивация», — заключил он.
Ранее военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В ВСУ рассказали, когда удастся вернуть Крым
Подполье сообщило об уничтожении иностранных наемников у вокзала в Сумах
«Связали и бросили в яму»: Колумбийские наемники ВСУ напали на украинских военных
Дарья Осипова