Формирование «котла» под Северском, освобождение села Куриловка и форсирование реки Гайчур: последние новости СВО на 13 декабря
ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение новых участков, блокирование противника и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьВС РФ сохраняют инициативу, ведя непрерывное давление на оборонительные порядки противника в Сумском регионе на ряде оперативных участков. Украинская сторона, неся потери, делает попытки усилить свои подразделения на линии боевого соприкосновения и сохранить текущую линию фронта, однако эти усилия не приносят результата.
За минувшие сутки российские военные захватили и закрепились на семи плацдармах, атакующие отряды продвинулись по лесным массивам в сторону центра области. Глубина достигнутого тактического успеха на всех участках суммарно превысила полкилометра. Противник в районе населенного пункта Андреевка трижды пытался перебросить на передний край усиленные мотопехотные группы 158-й отдельной механизированной бригады. Каждое из этих выдвижений было своевременно обнаружено и пресечено огневыми средствами. Координированное применение артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов ВС РФ привело к полному разгрому ВСУ до их подхода к позициям.
Харьковская областьНа данном направлении штурмовые отряды ВС РФ ведут успешные боевые действия в населённых пунктах Вильча и Прилипка, а также выдвинулись к периметру Волчанских Хуторов. Огневое поражение целей осуществляется комплексно. По укреплениям и местам сосредоточения живой силы противника наносят удары тяжёлые системы залпового огня, применяющие управляемые боеприпасы. Эффективную поддержку с воздуха оказывают летательные аппараты ВКС, а также специальные ударные беспилотные комплексы. Ответных манёвров со стороны вражеских формирований не зафиксировано.
В Вильче взяты под контроль и проверены более двух десятков строений, линия фронта смещена на 400 метров. Два штаба 225-го отдельного штурмового полка украинской армии разгромлены огнём реактивных систем. На лиманском участке ВС РФ, действуя в лесистой местности, захватили шесть инженерно оборудованных вражеских позиций. В Прилипке также взят один укреплённый пункт обороны ВСУ. На этом направлении суммарное продвижение достигло трёхсот метров.
В секторе между Меловым и Хатним продолжаются работы по увеличению контролируемой территории вдоль государственной границы. За минувшие сутки продвижение составило до 450 м. Точечным попаданием боевого дрона ВС РФ ликвидирован центр сбора резервных подразделений 3-й отдельной танковой бригады ВСУ в окрестностях Лебедевки.
Купянское направлениеРоссийскими военными установлен полный контроль над населённым пунктом Куриловка. В настоящее время проводятся мероприятия по его полной очистке от остатков разрозненных групп противника. Подразделения ВСУ, пытаясь переломить ситуацию, предпринимают ответные действия. Атаки ведутся с двух направлений: из района Купянск-Узловой и с западных рубежей. Эти попытки успешно пресечены ВС РФ, украинские формирования понесли значительный урон в живой силе и технике. В черте города Купянск продолжаются напряжённые уличные бои. Российские подразделения методично подавляют очаги сопротивления, закрепляя достигнутые успехи.
Гуляйпольское направлениеНа данном участке фронта реализована крупная операция по форсированию реки Гайчур. ВС РФ успешно осуществили переправу на нескольких береговых участках. Одним из наиболее значимых достижений стало занятие плацдарма на территории городской черты Гуляйполя, в районе городской больницы.
Личный состав, действуя рассредоточенными маневренными отрядами, укрепляет оборону на противоположном берегу водного рубежа, формируя позиции для развития нового наступления.
Воздушное прикрытие и огневое сопровождение операций осуществляют ВКС. По обнаруженным местам скопления ВСУ в населенном пункте Зализничное (в 5 км к западу) применены авиационные боеприпасы крупного калибра. Продолжается напряженное противостояние в районе Варваровки. На территории Герасимовки и Андреевки завершается этап ликвидации остаточного сопротивления противника. Зона активных боестолкновений переместилась к южным подступам села Братское.
Северское направлениеУкраинская сторона подтвердила утрату контроля над городом Северск. Российские подразделения развивают наступление на запад, занимая господствующие позиции в районе населенных пунктов Свято-Покровское и Резняковка. Положение формирований ВСУ в окрестностях Свято-Покровского оценивается как критическое.
Продолжающиеся активные действия ВС РФ создают реальную угрозу полной блокады вражеского контингента в этом районе. Единственный возможный путь для спасения остатков окруженной группировки для ВСУ — экстренный отход в направлении Рай-Александровки. Однако все пути отхода находятся под плотным огневым воздействием артиллерийских подразделений РФ, что делает данный манёвр чрезвычайно сложным и сопряженным с большими потерями.
Покровское направлениеНа Красноармейском (Покровском) участке стратегическая инициатива сохраняется за ВС РФ. В Димитрове вражеский гарнизон, удерживающий часть территории, расчленён на изолированные группировки, система его обороны дезорганизована. Наиболее ожесточённое сопротивление противник оказывает в районе шахты «Центральная», которая является его главным опорным пунктом. Отмечается учащение случаев добровольной сдачи в плен военнослужащими ВСУ.
В районах Гришино и Новоподгороднего подразделения РФ вытесняют неприятеля, добиваясь устойчивого продвижения. Населённый пункт Софиевка практически полностью взят под российский контроль, ведётся ликвидация разрозненных групп обороняющихся на его северной окраине. В черте Торецка российские военные продолжают наступательные действия.