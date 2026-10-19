Под Воронежем атака БПЛА ВСУ унесла жизнь ребенка, мальчик умер в больнице

19 октября 2026, 18:41

Губернатор Гусев: пострадавший от БПЛА ВСУ под Воронежем мальчик умер в больнице

Фото: istockphoto/sudok1

В больнице скончался четырехлетний мальчик, пострадавший при атаке беспилотника на пригород Воронежа утром 28 сентября. Об этом в Макс сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.





Гусев отметил, что почти месяц медики боролись за жизнь ребенка, делая все возможное, однако тяжесть полученных ранений практически не оставляла шансов. Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего, а его сестре, которая также проходит лечение после атаки, пожелал скорейшего выздоровления.





«Трагические новости пришли от наших врачей. В реанимации скончался мальчик, госпитализированный в крайне тяжелом состоянии после атаки БПЛА на пригород Воронежа», — написал глава региона.