Под Воронежем атака БПЛА ВСУ унесла жизнь ребенка, мальчик умер в больнице
Губернатор Гусев: пострадавший от БПЛА ВСУ под Воронежем мальчик умер в больнице
В больнице скончался четырехлетний мальчик, пострадавший при атаке беспилотника на пригород Воронежа утром 28 сентября. Об этом в Макс сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Гусев отметил, что почти месяц медики боролись за жизнь ребенка, делая все возможное, однако тяжесть полученных ранений практически не оставляла шансов. Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего, а его сестре, которая также проходит лечение после атаки, пожелал скорейшего выздоровления.
«Трагические новости пришли от наших врачей. В реанимации скончался мальчик, госпитализированный в крайне тяжелом состоянии после атаки БПЛА на пригород Воронежа», — написал глава региона.Ранее, утром 28 сентября, Гусев сообщал, что в результате падения БПЛА в Воронежской области пострадали четыре человека, включая троих детей. Двоих несовершеннолетних — мальчика и девочку — госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще одному подростку медицинскую помощь оказали на месте.