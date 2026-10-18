ПВО России сбила 49 БПЛА ВСУ над Тульской областью — Миляев
Подразделения ПВО Минобороны России за минувшую ночь уничтожили 49 украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом в телеграм сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
При этом опасность атак БПЛА в области сохраняется. Глава региона призвал жителей соблюдать осторожность и незамедлительно сообщать экстренным службам об обнаружении подозрительных предметов.
Ранее в Петербурге при налете дронов погиб человек. Пятеро пострадали.
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