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ПВО России сбила 49 БПЛА ВСУ над Тульской областью — Миляев

Фото: istockphoto/bbsferrari

Подразделения ПВО Минобороны России за минувшую ночь уничтожили 49 украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом в телеграм сообщил губернатор Дмитрий Миляев.



По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

При этом опасность атак БПЛА в области сохраняется. Глава региона призвал жителей соблюдать осторожность и незамедлительно сообщать экстренным службам об обнаружении подозрительных предметов.

Ранее в Петербурге при налете дронов погиб человек. Пятеро пострадали.

Никита Кротов

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