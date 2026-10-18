В Петербурге при налете БПЛА ВСУ погиб человек, пятеро пострадали — Беглов

18 октября 2026, 11:46

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В результате ночной массированной атаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область погиб один человек, еще пятеро пострадали, их госпитализировали. Об этом в Макс сообщил губернатор Александр Беглов.