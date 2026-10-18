В Петербурге при налете БПЛА ВСУ погиб человек, пятеро пострадали — Беглов
В результате ночной массированной атаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область погиб один человек, еще пятеро пострадали, их госпитализировали. Об этом в Макс сообщил губернатор Александр Беглов.
По словам главы города, повреждения получили 12 многоквартирных и два частных дома. На территории Петербургского нефтяного терминала, нефтебазы «Ручьи» и промышленных складов в Колпинском районе продолжаются работы по тушению пожаров. Ранее сообщалось о возгораниях в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах.
Губернатор отметил, что воздушную опасность ликвидировали, в городе началось восстановление пострадавших объектов инфраструктуры. В Ленинградской области также зафиксировали повреждения домов, автомобилей и линий электропередачи, часть жителей осталась без света. Во Всеволожском районе госпитализация потребовалась женщине и трем детям.
О налете беспилотников на свои объекты сообщили компании Ozon и VK. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
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