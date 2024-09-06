Беспилотник и две бомбы ВСУ сбили в приграничном районе Курской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ сбила украинский беспилотник и две управляемые бомбы над Курской области. Об этом врио губернатора региона Алексей Смирнов написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в приграничном районе на Курском направлении были сбиты украинский беспилотник самолётного типа и две управляемые авиационные бомбы.
Смирнов выразил благодарность российским военным, ликвидировавшим украинские цели.
Ранее сообщалось, что российские войска ударом «Ланцета» уничтожили гаубицу ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Смирнов выразил благодарность российским военным, ликвидировавшим украинские цели.
Ранее сообщалось, что российские войска ударом «Ланцета» уничтожили гаубицу ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова