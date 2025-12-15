В ДНР сообщили, что в Димитрове в плен начали сдаваться десантники ВСУ
Несколько групп украинских военных, включая десантников, сдались в плен в Димитрове, ДНР. Советник главы республики Игорь Кимаковский сообщил об этом в эфире Первого канала.
Он отметил, что успехи российских сил привели к деморализации противника. Группировка ВСУ распалась на несколько частей, и военнослужащие начали массово капитулировать. Кимаковский подчеркнул, что этот процесс затрагивает даже десантников, что указывает на серьезный кризис в рядах противника.
Националисты в ВСУ могут сдерживать сдачу, но их ликвидация способствует тому, что остальные солдаты без сопротивления покидают свои позиции. Особенно это касается бойцов территориальной обороны.
12 декабря Минобороны России опубликовало видео, на котором группа украинских военных сдает оружие. Ситуация в Димитрове продолжает развиваться, и дальнейшие события могут повлиять на ход конфликта.
