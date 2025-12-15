ВСУ атаковали промышленные и энергетические объекты в Астраханской области
Ночью Астраханская область столкнулась с массированной атакой украинских беспилотников. Губернатор Игорь Бабушкин сообщил, что главными целями стали промышленные и энергетические объекты региона. Об этом пишет РИА Новости.
Минобороны России ранее сообщило, что дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 130 дронов. Из них 38 сбили над территорией Астраханской области, а еще один — над акваторией Каспийского моря. При падении обломков возникли небольшие пожары, но их быстро потушили. Пострадавших нет. Губернатор отметил, что это одна из самых масштабных атак со стороны ВСУ на регион.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: