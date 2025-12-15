ВСУ атаковали промышленные и энергетические объекты в Астраханской области

15 декабря 2025, 15:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Ночью Астраханская область столкнулась с массированной атакой украинских беспилотников. Губернатор Игорь Бабушкин сообщил, что главными целями стали промышленные и энергетические объекты региона. Об этом пишет РИА Новости.