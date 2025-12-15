ВСУ нанесли удар по общественной приемной в Каховке
В Каховке Херсонской области произошел обстрел, в результате которого пострадала женщина. Об этом пишет РИА Новости.
Пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко сообщил, что удар пришелся на здание общественной приемной администрации города.
Раненая женщина, родившаяся в 1947 году, получила минно-взрывную травму и осколочные ранения. Её срочно госпитализировали. По предварительным данным, жертв среди населения нет. У дома повреждены фасад и окна.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
