ВС РФ мощно ударили по центрам принятия решений на Украине и объектам СБУ

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Армия России нанесли мощный групповой удар по центрам принятия решений на Украине, а также по объектам СБУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«В течение суток Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решения и объектам СБУ», — рассказали в Минобороны.
Также в ведомстве добавили, что под российский удар попали предприятия украинского военно-промышленного комплекса, а также места дислокации украинских военных и наёмников, которые воюют на стороне ВСУ.
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Элина Позднякова