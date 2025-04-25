Поддержка государства для участников СВО и их семей в 2025 году: выплаты и льготные меры

Видео: Минобороны РФ
Государство активно поддерживает военнослужащих, проходящих контрактную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, особенно в условиях специальной военной операции (СВО).
Бойцы и их семьи получают разнообразные государственные выплаты, социальные гарантии и льготы, которые зависят от таких факторов, как звание, воинская должность и выслуга лет. Более подробно об этом можно узнать в материале «Радио 1».
Дети военнослужащих обеспечиваются местами в детских садах, получают бесплатное горячее питание и имеют возможность посещать продлённые группы в школах. Для старших детей предусмотрены льготы при поступлении в ведущие вузы на бюджетной основе.
Если военнослужащий попадает в плен или пропадает без вести, его детям выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей. Кроме того, помощь оказывается и пожилым родителям военнослужащих — им предоставляются бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальные стационары.
Таким образом, военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей в случае ранения. Конечная сумма выплат зависит от степени тяжести травмы: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.
Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Социальные гарантии для семей участников СВОСемьи военнослужащих пользуются значительными льготами и поддержкой. Близким родственникам бойцов предоставляются кредитные каникулы, а жены военнослужащих не могут быть уволены или сокращены, если у них есть несовершеннолетние дети.
Дети военнослужащих обеспечиваются местами в детских садах, получают бесплатное горячее питание и имеют возможность посещать продлённые группы в школах. Для старших детей предусмотрены льготы при поступлении в ведущие вузы на бюджетной основе.
Если военнослужащий попадает в плен или пропадает без вести, его детям выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей. Кроме того, помощь оказывается и пожилым родителям военнослужащих — им предоставляются бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальные стационары.
Выплаты при получении инвалидности в зоне СВОДля военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции, предусмотрены значительные компенсации. В случае установления инвалидности они могут рассчитывать на:
- 3 миллиона рублей — разовая выплата;
- 2,9 миллиона рублей — единовременная выплата при увольнении;
- 0,8 - 2,3 миллиона рублей — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
- 4,3 - 21,9 тысячи рублей — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
- 5,6 - 7,1 тысячи рублей — ежемесячная выплата;
- 3,5 тысячи рублей — ежемесячная региональная выплата для инвалидов 1 и 2 групп;
- 1 тысяча рублей — дополнительное пенсионное обеспечение.
Таким образом, военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей в случае ранения. Конечная сумма выплат зависит от степени тяжести травмы: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.
Поддержка семей погибших военнослужащихВ случае гибели военнослужащего его семье полагается единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей. Дополнительно выплачивается 4,4 миллиона рублей по месту службы погибшего. Также предусмотрены три миллиона рублей как региональная выплата и еще три миллиона — страховая выплата.
Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Дарья Осипова