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Трамп дал ответ на вопрос о возможном выходе США из переговоров по Украине

Трамп: Вопрос о выходе США из переговоров по Украине будет актуален через 2 недели
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Дональд Трамп исключил возможность выхода США из переговоров по урегулированию украинского кризиса, выразив уверенность в заключении взаимовыгодной сделки. Об этом американский президент заявил журналистам во время встречи с премьер-министром Норвегии в Белом доме, передает РИА Новости.
«Я думаю, мы заключим сделку. И если мы заключим сделку, это будет замечательно, нам не нужно будет волноваться о вашем вопросе. Вы можете задать этот вопрос через две недели», — объявил он.
По словам Трампа, успешное завершение переговоров снимет все вопросы о потенциальном выходе Вашингтона из диалога. Ранее президент США также заявил, что Путин прислушается к нему по вопросу Украины.

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Беспилотники ВСУ атаковали храм Новый Иерусалим в Белгородской области
24 апреля 2025, 22:30

Фото: iStock/Dragon Claws

Беспилотники ВСУ атаковали храм Новый Иерусалим в Белгородской области. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, украинские боевики нанесли удар по храму беспилотником «Баба Яга». В результате вражеской атаки начался пожар.




В настоящее время храм тушат спасатели и местные жители. Согласно предварительной информации, есть раненые.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Трамп заявил, что Путин прислушается к нему по вопросу Украины
Трамп считает, что Путин прислушается к его словам про удары по Украине
24 апреля 2025, 21:11

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин прислушается к призыву прекратить удары по Украине. Об этом заявил глава США Дональд Трамп, передает Reuters.
Когда американский лидер вошел в Белый дом вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стоере, журналист спросил, считает ли он, что Путин прислушается к его словам про удары по украинской территории.

«Считаю, что да», — ответил Трамп.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Стало известно, что США хотят получить от России в рамках мирной сделки
Bloomberg: США хотят получить от РФ признание права Украины иметь свою армию
24 апреля 2025, 20:28

Фото: iStock/vchal

США потребуют от России признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность в рамках мирного соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, спецпосланник США Стив Уиткофф поднимет этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным во время их следующей встречи. Администрация главы Соединенных Штатов Дональда Трампа таким образом добивается «некоторых уступок» от РФ, а также от Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Боец СВО поднялся на сцену после спектакля с участием Павла Прилучного в Москве
24 апреля 2025, 18:03

Фото: iStock/fortton

Российский военнослужащий поднялся на сцену после спектакля с участием актера Павла Прилучного в Москве. Он поблагодарил артиста и рассказал, что тот с начала СВО помогает его подразделению. Об этом информирует mk.ru.
Зал встретил солдата ВС РФ ликованием.

«Благодаря Павлу и всем, кто нам помогает, мы идем к поставленным целям», — отметил военнослужащий.

Выступление военного тронуло зрителей до глубины души. Сам Прилучный заявил, что помогать российским бойцам – «наша общая задача».

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Бойцы группировки войск «Центр» рассказали о восстановлении техники в зоне СВО
24 апреля 2025, 16:20

Фото: iStock/standret

Бойцы ремонтно-восстановительного батальона группировки войск «Центр» рассказали, как происходит эвакуация и восстановление поврежденной военной техники в зоне спецоперации.
Так, по данным «Известий», после отработки боевого задания рядом с РСЗО «Град» ударил украинский дрон, в результате чего у машины выбило окна и спустило колёса. Повреждённую технику оперативно привезли в гараж и приступили к ремонту.

«Всё делаем максимально быстро, тут по времени, я думаю, максимум день — всё будет снято», — рассказал механик Алексей Копылов.

Также российские бойцы могут чинить машины в местном цеху, что делает процесс быстрее. Теперь нет необходимости отправлять повреждённое вооружение на завод-изготовитель.

Тем временем морпехи ВС РФ смогли протестировать захваченную в Курской области вражескую БМП Bradley производства США и выявить ряд серьёзных недостатков, пишет RT.

Отмечается, что военные всегда осваивают трофейное оружие, чтобы изучить.

«Показываются их сильные и слабые стороны. Десантники-штурмовики должны уметь заводить технику, чтобы эвакуировать её с поля боя», — объяснил один из офицеров.

Другой боец СВО отметил, что у Bradley «привередливая пушка», которая работает на электрике. Как только появляется любая неисправность, остаётся машина на гусеничном ходу, то есть без вооружения.

Также военные ВС РФ не одобрили и проходимость американской БМП.

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