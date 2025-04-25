Трамп дал ответ на вопрос о возможном выходе США из переговоров по Украине

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Дональд Трамп исключил возможность выхода США из переговоров по урегулированию украинского кризиса, выразив уверенность в заключении взаимовыгодной сделки. Об этом американский президент заявил журналистам во время встречи с премьер-министром Норвегии в Белом доме, передает РИА Новости.
«Я думаю, мы заключим сделку. И если мы заключим сделку, это будет замечательно, нам не нужно будет волноваться о вашем вопросе. Вы можете задать этот вопрос через две недели», — объявил он.По словам Трампа, успешное завершение переговоров снимет все вопросы о потенциальном выходе Вашингтона из диалога. Ранее президент США также заявил, что Путин прислушается к нему по вопросу Украины.
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