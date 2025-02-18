Поддержка участников СВО и их семей в Подмосковье: что полагается по контракту с МО РФ

Видео: Минобороны РФ
Государство поддерживает военнослужащих, которые отправляются в зону спецоперации для защиты интересов своей страны, обеспечивая их и семьи различными социальными гарантиями и выплатами. Подробнее рассказывает «Радио 1».
Выплаты при заключении контракта с МО РФ в Подмосковье
Контракт с Минобороны можно заключить на один, три или пять лет. Жителям Подмосковья при подписании контракта с Минобороны РФ единовременно выплачивается 1,9 млн рублей, а также федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. За выполнение боевых задач в зоне СВО предусмотрена ежемесячная зарплата. На ежемесячную выплату в размере 204 тысячи рублей могут рассчитывать рядовые. Сержанты получают от 232 тысяч рублей.
Военнослужащим также присваивается статус ветерана боевых действий, по которому дополнительно ежемесячно выплачивается 3 тыс. 481 рубль. Дополнительно выплачиваются 8000 рублей за каждые сутки участия в активных наступательных действиях. Еще 50 000 — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. В случае захвата или уничтожения вражеской боевой техники выплачивается от 50 000 рублей.
В Подмосковье перед отправкой в зону спецоперации бойцы проходят качественную боевую подготовку, получают лучшую экипировку, а также обеспечиваются качественным взаимодействием с родственниками.
Выплаты за награды в зоне СВО
За получение наград военнослужащие получают отдельные выплаты. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов. Кроме того, Героям России ежемесячно выплачивают 89 675 рублей.
Также президент России Владимир Путин подписал указ о новых доплатах военнослужащим с марта 2025 года. Этот документ стал важным шагом в поддержке участников СВО. В рамках указа предусмотрены ежемесячные надбавки в размере 30 тысяч рублей, дополнительные выплаты за ордена и медали, а также налоговые льготы для семей участников СВО.
Списание долгов для бойцов СВО
Судебные приставы могут списать военнослужащим долги по просроченным кредитам на сумму до 10 млн рублей. В том числе — по ипотеке. Услугу могут получить граждане, заключившие контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года на срок свыше года. Также участникам СВО предоставляются кредитные каникулы и освобождение от уплаты налога на имущество и приостановление по судебным делам. За военнослужащими сохраняется рабочее место на весь период действия контракта и три месяца после его окончания.
Льготы для семей участников СВО
Семьям военнослужащих также предоставляются кредитные каникулы, кроме того, супруг бойца СВО не могут уволить или сократить при наличии детей до 18 лет. Детей своевременно зачисляют в детские сады, а в школах обеспечивают бесплатным питанием и бесплатной продленкой, кружками и секциями. Также дети военнослужащих имеют льготы для поступлению в лучшие высшие учебные заведения страны на бюджетной основе.
Также для пожилых родителей военнослужащих предусмотрены бесплатные соцуслуги на дому и внеочередное направление в социальный стационар.
Детям военных, попавших в плен или числящихся пропавшими без вести, будет ежемесячно выплачиваться сумма в размере прожиточного минимума, установленного для детей.
Выплаты за ранения и по инвалидности
При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. За легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.
При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллионов 272 тысячи рублей.
Кроме того, бойцам, получившим инвалидность из-за травмы в зоне спецоперации, положена государственная пенсия. Инвалидам I группы — 23 069 рублей, инвалидам II группы — 19 224 рубля, инвалидам III группы — 13 457 рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная выплата по инвалидности в размере 7 605,52 рубля. Ее оформят без обращения. Также участники СВО могут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию военной травмы. Инвалидам I группы заплатят 22 908 рублей, II группы — 11 454 рубля, III группы — 4581,72 рубля.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Элина Позднякова