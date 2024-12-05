Выплаты и льготы участникам СВО и их семьям в Подмосковье: какие есть, кто имеет право

Видео: Минобороны РФ
Государство активно поддерживает тех, кто отправился защищать интересы своей родины в зону спецоперации. Для тех, кто подписал контракт с Минобороны РФ, предусмотрен пакет различных льгот и выплат.
В Подмосковье тем, кто подписал контракт с Минобороны РФ, единовременно выплачивается 1,9 млн рублей. Тем, кто оформится на службу по контракту в период с 1 августа по 31 декабря текущего года, выплатят разовую федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей. Также бойцы получают зарплату за выполнение боевых задач в зоне СВО от 205 тысяч рублей.
Награды, полученные бойцом за выполнение боевых задач, также оплачиваются. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов.
При этом за военнослужащим сохраняется рабочее место на его основной работе на весь период прохождения им военной службы в зоне СВО. Период приостановления трудового договора засчитывается в трудовой стаж работника и в стаж работы по специальности.
При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Сумма выплат зависит от степени тяжести. Так, по новым правилам за легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.
Кроме того, бойцы, подписавшие контракт с Минобороны РФ, получают статус ветерана боевых действий, который предполагает бесплатный проезд в транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию трат на ЖКХ и капремонт и 50% скидку на транспортный налог.
При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллиона 272 тысячи рублей.
Детям российских бойцов своевременно и на бесплатной основе предоставляется место в детском саду. Кроме того, дети военных бесплатно питаются в подмосковных школах. Семьям оказывается при необходимости психологическая поддержка, а также проводятся консультации по юридическим вопросам. При этом родственники участников СВО имеют право на газификацию ИЖС на льготных условиях, путевки для детей в лагерь «Литвиново», внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, а также волонтерскую помощь.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Награды, полученные бойцом за выполнение боевых задач, также оплачиваются. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов.
При этом за военнослужащим сохраняется рабочее место на его основной работе на весь период прохождения им военной службы в зоне СВО. Период приостановления трудового договора засчитывается в трудовой стаж работника и в стаж работы по специальности.
При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Сумма выплат зависит от степени тяжести. Так, по новым правилам за легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.
Кроме того, бойцы, подписавшие контракт с Минобороны РФ, получают статус ветерана боевых действий, который предполагает бесплатный проезд в транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию трат на ЖКХ и капремонт и 50% скидку на транспортный налог.
При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллиона 272 тысячи рублей.
Детям российских бойцов своевременно и на бесплатной основе предоставляется место в детском саду. Кроме того, дети военных бесплатно питаются в подмосковных школах. Семьям оказывается при необходимости психологическая поддержка, а также проводятся консультации по юридическим вопросам. При этом родственники участников СВО имеют право на газификацию ИЖС на льготных условиях, путевки для детей в лагерь «Литвиново», внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, а также волонтерскую помощь.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Элина Позднякова