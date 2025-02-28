Поддержка военнослужащих в Московской области: Финансовые стимулы, льготы и гарантии

Видео: Минобороны РФ
Государство заботится о военнослужащих и их семьях, предоставляя разнообразные выплаты и льготы.
О том, какие условия заключения контракта с Минобороны РФ действуют в Московской области, рассказывает «Радио 1».
Командир боевой группы 45-й гвардейской отдельной инженерной бригады с позывным «Батя» поделился своими личными мотивами участия в спецоперации.
За активные действия предусмотрены дополнительные выплаты: 8000 рублей за сутки участия и 50 тысяч рублей за каждый километр продвижения или за уничтожение вражеской техники.
Бойцы проходят подготовку, получают современное снаряжение и имеют связь с родственниками, что подчеркивает заботу государства о защитниках.
Героям России выплачивается 89 675 рублей в месяц. С марта 2025 года вводятся новые стимулы: ежемесячные надбавки в 30 тысяч рублей, дополнительные выплаты за награды и налоговые льготы для семей военнослужащих. Эти меры подчеркивают поддержку государства защитников страны.
Участники специальной военной операции смогут воспользоваться кредитными каникулами и освобождением от налога на имущество. Также им гарантируется сохранение рабочего места на весь срок контракта и три месяца после его завершения. Эти меры направлены на поддержку военнослужащих и уменьшение финансовых тревог.
Участники спецоперации могут рассчитывать на бесплатный проезд, психологическую помощь и обучение на бюджетной основе. В Московской области действуют скидки на водный транспорт и бесплатные путевки в санатории. Также ветераны имеют право на отпуск в любое время, бесплатную газификацию и протезирование, а также снижение транспортного налога.
Для пожилых родителей военнослужащих предусмотрены бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальные учреждения. Дети военных, которые попали в плен или пропали без вести, получают ежемесячные выплаты, равные прожиточному минимуму для детей.
• 3 000 000 ₽ — разовая выплата;
• 2 900 000 ₽ — единовременная выплата при увольнении;
• от 800 000 до 2 300 000 ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
• от 43 000 до 219 000 ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
• от 5 600 до 7 100 ₽ — ежемесячная выплата;
• 3 500 ₽ — ежемесячная региональная выплата (для инвалидов 1 и 2 группы);
• 1 000 ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.
При ранении в зоне СВО военнослужащий может получить до 4 миллионов рублей, в зависимости от тяжести ранения: от 100 тысяч за легкое до 3 миллионов за тяжелое.
• 5 000 000 ₽ — дополнительная единовременная выплата по месту службы;
• 4 400 000 ₽ — единовременная выплата по месту службы;
• 3 000 000 ₽ — единовременная выплата на региональном уровне;
• 3 100 000 ₽ — страховая выплата в случае гибели;
• до 10 000 ₽ — ежемесячная компенсация;
• пенсия по потере кормильца составляет 50% от суммы довольствия.
Нашим военнослужащим необходима поддержка — присоединяйтесь к СВОим! Подробности доступны на сайте контрактмо.рф. Для получения дополнительной информации обращайтесь в Пушкинский военный комиссариат по телефону 8 (936) 260-50-35 или приходите по адресу: г. Пушкино, ул. Учинская, д. 6.
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Командир боевой группы 45-й гвардейской отдельной инженерной бригады с позывным «Батя» поделился своими личными мотивами участия в спецоперации.
«Кто, если не мы? Я здесь, потому что искренне люблю свою страну и Родину. Она привила нам боевой дух», — отметил солдат.
Поддержка военнослужащих в Московской областиВ Московской области военнослужащие, заключающие контракт с Минобороны РФ, могут получить значительные финансовые стимулы. При подписании контракта на срок от одного до пяти лет они получают единовременную выплату в 1,9 миллиона рублей и федеральную разовую выплату в 400 тысяч рублей. Тем, кто участвует в спецоперации, гарантирована высокая зарплата: рядовые — 204 тысячи рублей, сержанты — от 232 тысяч рублей.
За активные действия предусмотрены дополнительные выплаты: 8000 рублей за сутки участия и 50 тысяч рублей за каждый километр продвижения или за уничтожение вражеской техники.
Бойцы проходят подготовку, получают современное снаряжение и имеют связь с родственниками, что подчеркивает заботу государства о защитниках.
Выплаты за награды в зоне СВОВоеннослужащие, удостоенные наград, могут рассчитывать на значительные финансовые поощрения: ежемесячный оклад за признание от правительства, два оклада за награды от президента, три оклада за почетные звания и пять окладов за ордена и медали.
Героям России выплачивается 89 675 рублей в месяц. С марта 2025 года вводятся новые стимулы: ежемесячные надбавки в 30 тысяч рублей, дополнительные выплаты за награды и налоговые льготы для семей военнослужащих. Эти меры подчеркивают поддержку государства защитников страны.
Списание долговВоеннослужащие, заключившие контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года на срок более года, получат финансовые послабления, включая списание долгов по просроченным кредитам до 10 миллионов рублей.
Участники специальной военной операции смогут воспользоваться кредитными каникулами и освобождением от налога на имущество. Также им гарантируется сохранение рабочего места на весь срок контракта и три месяца после его завершения. Эти меры направлены на поддержку военнослужащих и уменьшение финансовых тревог.
Статус ветерана боевых действийВсе бойцы, участвующие в специальной военной операции, получают статус ветерана боевых действий, что открывает доступ к ряду льгот и выплат. Ежемесячные выплаты составляют от 2,4 до 3,9 тысяч рублей, а также предусмотрена компенсация за жилье и капитальный ремонт в размере 50%.
Участники спецоперации могут рассчитывать на бесплатный проезд, психологическую помощь и обучение на бюджетной основе. В Московской области действуют скидки на водный транспорт и бесплатные путевки в санатории. Также ветераны имеют право на отпуск в любое время, бесплатную газификацию и протезирование, а также снижение транспортного налога.
Льготы для семей участников СВОСемьи военнослужащих имеют право на кредитные каникулы, а супруги бойцов СВО защищены от увольнения или сокращения, если у них есть дети до 18 лет. Дети военнослужащих автоматически принимаются в детские сады, получают бесплатное питание и продлённое пребывание в школах, а также льготы при поступлении в престижные вузы на бюджетной основе.
Для пожилых родителей военнослужащих предусмотрены бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальные учреждения. Дети военных, которые попали в плен или пропали без вести, получают ежемесячные выплаты, равные прожиточному минимуму для детей.
Выплаты за ранения и по инвалидностиИнвалидам боевых действий положены следующие выплаты:
• 3 000 000 ₽ — разовая выплата;
• 2 900 000 ₽ — единовременная выплата при увольнении;
• от 800 000 до 2 300 000 ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
• от 43 000 до 219 000 ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
• от 5 600 до 7 100 ₽ — ежемесячная выплата;
• 3 500 ₽ — ежемесячная региональная выплата (для инвалидов 1 и 2 группы);
• 1 000 ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.
При ранении в зоне СВО военнослужащий может получить до 4 миллионов рублей, в зависимости от тяжести ранения: от 100 тысяч за легкое до 3 миллионов за тяжелое.
Выплаты за гибель военнослужащегоВ случае гибели военнослужащего его семья получает следующие выплаты:
• 5 000 000 ₽ — дополнительная единовременная выплата по месту службы;
• 4 400 000 ₽ — единовременная выплата по месту службы;
• 3 000 000 ₽ — единовременная выплата на региональном уровне;
• 3 100 000 ₽ — страховая выплата в случае гибели;
• до 10 000 ₽ — ежемесячная компенсация;
• пенсия по потере кормильца составляет 50% от суммы довольствия.
Нашим военнослужащим необходима поддержка — присоединяйтесь к СВОим! Подробности доступны на сайте контрактмо.рф. Для получения дополнительной информации обращайтесь в Пушкинский военный комиссариат по телефону 8 (936) 260-50-35 или приходите по адресу: г. Пушкино, ул. Учинская, д. 6.
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Дарья Осипова