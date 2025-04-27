Shot: беспилотник ВСУ атаковал школу и завод в слободе Белая Курской области

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Украинский беспилотник атаковал местную школу и маслозавод в слободе Белая Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«ВСУ атаковали беспилотником слободу Белая в Курской области. Повреждена местная школа и маслозавод», — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Экстренные службы выехали на место происшествия. Сейчас там начался сильный пожар. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.
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