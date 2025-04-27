В Харькове мужчина прыгнул в реку от сотрудников военкомата

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В Харькове местный житель прыгнул в реку от сотрудников военкомата, чтобы спастись от насильственой мобилизации. Об этом пишут украинские СМИ.
«Мужчина в Харькове забежал в речку, спасаясь от патруля ТЦК», — пишут СМИ.
К публикации прикреплено видео, на котором мужчина убегает от двоих человек в военной форме. Последние остались на берегу, когда местный житель начал уплывать от них.
Напомним, что в последнее время украинские СМИ публикуют материалы, на которых сотрудники военкоматов пытаются задержать граждан в рамках насильственной мобилизации. Недавно во Львове военные выбросили на улицу человека с приступом эпилепсии.
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