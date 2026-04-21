Стало известно о гибели «Зеленоградского Чикатило» в зоне СВО
В зоне проведения специальной военной операции подтвердили гибель бывшего сотрудника полиции, известного как «зеленоградский Чикатило», Юрия Гриценко. Об этом пишет SHOT.
На его счету пять доказанных убийств. Отбыв срок в колонии Мордовии, в 2023 году он вышел на свободу условно-досрочно и записался добровольцем в отряд «Шторм Z».
Гриценко погиб в результате обстрела со стороны украинских сил, выполняя обязанности в санитарно-эвакуационном взводе. Идентификация тела заняла некоторое время, похороны пройдут на территории ЛНР.
