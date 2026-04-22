РИА Новости: наемники ВСУ устроили бунт после разгрома под Харьковом

Иностранные наемники, проходящие службу в ВСУ, бросили свои позиции и подняли мятеж после неудачной контратаки у села Песчаное в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.





Бунтовщики требуют от командиров организовать коридор для выхода в тыл. В противном случае, как утверждает собеседник агентства, около 300 вооруженных людей «развернут штыки».



«После разгрома контратаки значительная часть иностранных боевиков (по разным данным, до трехсот человек) демонстративно бросила позиции и двинулась в тыл. Поднят вооруженный мятеж», — утверждает источник издания.