«Подготовка к контрудару»: военэксперт пояснил цель поставок вооружения Украине
Военэксперт Кошкин: 50-дневная кампания по вооружению Украины ведет к эскалации
Американский лидер Дональд Трамп выделил 50 дней на примирение России и Украины, однако в это время западное оружие продолжит поступать в Киев для подготовки нового контрудара. Так считает военный эксперт Андрей Кошкин.
За эти 50 дней Великобритания и Германия постараются обеспечить поставку вооружения Украине, считает эксперт.
«Надо сказать, что все-таки вооружением Украина обеспечена, может, не в том количестве, как хочется, но всегда же хочется больше. Зеленскому хочется ещё больше», — отметил Кошкин в беседе с Life.ru.
По его словам, Украину вооружают для некой контроперации. В любом случае поставки оружия на Украину ведут к эскалации и указывают на планы продолжать боевые действия.
Кошкин уверен, что Великобритания и Германия хотят продолжения войны на Украине. А Берлин и вовсе готов выкупить у США значительный объем вооружения для отправки в Киев.