«Подготовка к контрудару»: военэксперт пояснил цель поставок вооружения Украине

21 июля 2025, 16:12

Военэксперт Кошкин: 50-дневная кампания по вооружению Украины ведет к эскалации

Фото: iStock/Dmitri Toms

Американский лидер Дональд Трамп выделил 50 дней на примирение России и Украины, однако в это время западное оружие продолжит поступать в Киев для подготовки нового контрудара. Так считает военный эксперт Андрей Кошкин.





За эти 50 дней Великобритания и Германия постараются обеспечить поставку вооружения Украине, считает эксперт.





«Надо сказать, что все-таки вооружением Украина обеспечена, может, не в том количестве, как хочется, но всегда же хочется больше. Зеленскому хочется ещё больше», — отметил Кошкин в беседе с Life.ru.