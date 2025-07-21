На Западе выступили со срочным призывом по России
НАТО необходимо немедленно договориться с Россией, пока условия для альянса не стали хуже. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.
Эксперт добавил, что Москва одолевает украинских военных с помощью своих дронов.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил РФ провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе.
До этого стало известно, когда состоится новый раунд переговоров РФ и Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: