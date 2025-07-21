На Западе выступили со срочным призывом по России

21 июля 2025, 15:54

Дизен: НАТО необходимо срочно договориться с Россией, пока условия не стали хуже

Фото: iStock/Xavier Lejeune

НАТО необходимо немедленно договориться с Россией, пока условия для альянса не стали хуже. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.