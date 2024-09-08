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Кевларовый плащ для защиты от осколков испытали против ручных гранат

МО РФ: бойцы группировки «Юг» создали кевларовый плащ для защиты от осколков
08 сентября 2024, 08:47
Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Бойцы группировки «Юг» ВС РФ создали кевларовый плащ для защиты от осколочных ранений, который крепится к бронежилету и полностью укрывает носителя. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости. Отмечается, что его можно использовать и как средство маскировки, и как укрытие от дождя, и даже как носилки, а сам материал не горит и не промокает.


«Для защиты личного состава от осколочных ранений, используя боевой опыт, полученный в зоне проведения специальной военной операции, военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады «Южной» группировки войск разработали и изготовили в полевых условиях первый экспериментальный образец защитного плаща», — указано в сообщении МО.
Минобороны также представило кадры испытаний образца, на которых боец на расстоянии около метра от плаща подрывает ручные осколочные гранаты РГД-5 и Ф-1. В итоге бутылки с водой, которые спрятали под плащом, оказались целыми и невредимыми.

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#рф
Военкор Коц: три бойца ВС РФ подорвались на мине под Угледаром и чудом выжили
08 сентября 2024, 09:07

Фото: istockphoto/Dmytro Falkovskyi

Три бойца армии ВС РФ подорвались на мине ВСУ под Угледаром и чудом выжили. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, военнослужащие выполняли боевую задачу в рамках эвакуации на Угледарском направлении.
Коц пояснил, что бойцы ехали втроем на автомобиле УАЗ на эвакуацию и в пути наехали на украинскую мину ТМ-62. Однако всем из них удалось выжить и после вернуться в строй.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Юг» ВС РФ создали кевларовый плащ для защиты от осколочных ранений, который крепится к бронежилету и полностью укрывает носителя. Отмечалось, что плащ можно использовать и как средство маскировки, и как укрытие от дождя, и даже как носилки, а сам материал не горит и не промокает.

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Кевларовый плащ для защиты от осколков испытали против ручных гранат

Песков ответил на слова Алаудинова о победе России в СВО

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Песков ответил на слова Алаудинова о победе России в СВО
Песков: России еще многое предстоит сделать для победы в СВО
08 сентября 2024, 07:57

Фото: сайт Кремля

России еще многое предстоит сделать для победы в СВО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о том, что РФ уже победила в специальной военной операции.
«Еще многое предстоит сделать», — ответил Песков на вопрос, согласен ли он с Алаудиновым.
Ранее командир «Ахмата» оценил положение украинских войск в Курской области, заявив, что за последние сутки противник понес серьезные потери.

Украинским силам «приходся очень несладко», заявил командир. В зоне ответственности полка «Ахмат» были атакованы два танка, два миномета, автомобиль и артиллерийское оборудование.

Он также отметил, говорить о полном освобождении Курской области пока рано, но работа продолжается.

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Российские танкисты раскрыли тактику ведения боя против Abrams и Leopard
08 сентября 2024, 04:26

Фото: istockphoto/dr_evil

Экипаж Т-72Б3М из подразделения «Днепр» рассказал о современной тактике ведения боя с американскими танками Abrams и немецкими Leopard, поставленными в Украину, сообщает РИА Новости.
«Сначала бронебойным. Потом кумулятивом. А потом уже фугасом, чтобы добить всех вокруг. (...) Или сбить «гуслю»), если кумулятив не прожег и не было взрыва танка», – рассказал наводчик-оператор Т-72Б3М с позывным Гламурный.

Российский военнослужащий отметил, что на полигоне отрабатывались все тонкости борьбы с иностранными танками, поставляемыми в Вооруженные силы Украины (ВСУ). По словам командира с позывным Кутузов танка, Т-72Б3М может выдержать «все».

Ранее The National Interest отмечал, что Украина тратит время на подготовку экипажей танков Abrams.

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ВС РФ нанесли удар по дислокации ВСУ в гостинице в ДНР
«РВ»: ВС РФ ударили по гостинице под Краматорском, где расположились военные ВСУ
08 сентября 2024, 02:09

Фото: iStock/MikeMareen

Российские войска нанесли удар ракетой «Искандер» по гостинице «Заря» под Краматорском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русская Весна» (РВ).
Сообщается, что в гостинице, о которой идет речь, проживали военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Здание находилось в Николаевке.

На место происшествия прибыло несколько машин скорой помощи. Отдельно отмечается, что в результате авиаудара никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее российские войска нанесли удар по пункту временного размещения иностранных наемников, прикрепленных к ВСУ, в Константиновке. Ракетный удар был нанесен из оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М», в результате чего было уничтожено около 50 французских бойцов.

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#днр
#всу
#вс рф
#удар
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На Украине заявили об окружении ВСУ в Донбассе
08 сентября 2024, 00:53

Фото: istockphoto/Vadven

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в окружении в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил боец батальона «Айдар»* Станислав Бунятов, которого цитирует издание «Страна.ua».
По его словам, украинские войска оказались в окружении между населенными пунктами Лысовка и Желанное. Он подчеркнул, что ситуация очень тяжелая, в осажденных подразделениях много раненых.

Через этот участок ВСУ смогли отступить со стороны Невельского. Как следует из документов, ранее населенный пункт был освобожден российскими войсками.

Ранее стало известно известно, что российские войска подошли к городу Горняк в 7 км от Курахово в направлении Покровска. Кроме того, есть сведения, что в последние несколько дней российские войска продвигались в окрестностях Угледара и Великой Новоселки.

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В Полтаве прогремел взрыв
«Страна.ua»: в Полтаве раздался взрыв
07 сентября 2024, 23:14

Фото: istock/Leonid Ikan

В Полтаве в центральной части Украины раздался взрыв. Об этом инциденте сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».
Более подробная информация отсутствует. Местные власти пока не комментируют произошедшее.

В субботу, 7 сентября, стало известно, что российские войска нанесли удар по учебному центру для элитных курсантов-пилотов в Полтаве. В результате погиб ряд украинских военнослужащих.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

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#россия
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ПВО сбила БПЛА ВСУ над Белгородской областью
Минобороны: ПВО сбила БПЛА ВСУ над Белгородской областью
07 сентября 2024, 22:34

Фото: istockphoto/alexeynovikov

Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью, доложили в Минобороны РФ.
«…Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — пояснили в ведомстве.
До этого полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков предсказал украинской армии обвал фронта в Донбассе. По его словам, сейчас там идет «стачивание» ВСУ, а резервов, подчеркнул эксперт, у военнослужащих Украины может и не быть.

Кроме того, аналитики отмечали, что ВСУ вряд ли смогут удержать территории под Курском, а территории на Украине потеряют безвозвратно.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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#беспилотник
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#новости
#украина
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На Западе заявили о новой угрозе ВСУ
BI: условия для использования истребителей F-16 на Украине до сих пор рискованные
07 сентября 2024, 22:16

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Западными истребителями F-16 до сих пор опасно пользоваться в условиях боевых действий на Украине, сообщает издание Business Insider, ссылаясь на военно-морского летчика США в отставке Винсента Айелло.
«Полеты на истребителях — опасное занятие даже в условиях отсутствия какой-либо угрозы. <…> Я думаю, что в любом случае это будет очень хаотичная ситуация, усугубляемая тем, что у вас новый самолет и он первую неделю работает в этом конфликте», — сказал аналитик.
Айелло подчеркнул сложность оперативной обстановки для истребителей Украины из-за массивных ударов ВС РФ.

Кроме того, эксперт пояснил, что F-16 отличаются от советской техники, поэтому украинским военным тяжело ими управлять. Да и вообще, со слов Айелло, летать и управлять истребителями в бою в принципе рискованно.

«Когда вы делаете и то, и другое, уровень риска возрастает», — заключил Айелло.
Украине стали помогать иностранными вооружениями на фоне спецоперации в Донбассе.

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#украина
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#истребитель f-16
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На Украине предсказали обвал фронта ВСУ в Донбассе
Отставной полковник СБУ Стариков предрек обвал фронта боевиков ВСУ в ДНР
07 сентября 2024, 20:18

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Боевики ВСУ имеют дело с оперативным успехом ВС РФ в районе Покровска (Красноармейск) в Донбассе, рассказал в беседе с YouTube-каналом Politeka отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.
«Если продолжится стачивание, а резервов не будет, то противник дойдет до Покровска, <…> произойдет прорыв фронта и обвал фронта», — прокомментировал собеседник.
По его словам, сейчас нет никакой уверенности в наличии у ВСУ резервов, чтобы восполнить потери.

Ранее сообщалось, что западные союзники Киева не уверены в способности украинских неонацистов удержать территории в Курской области.

Украина напала в Курской области 6 августа рано утром. Радикалы получили отпор от пограничников, ВС РФ и Росгвардии. Бои в регионе продолжаются и сейчас.

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#украина
#россия
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