Кевларовый плащ для защиты от осколков испытали против ручных гранат

Фото: istockphoto/Anna_Anikina
Бойцы группировки «Юг» ВС РФ создали кевларовый плащ для защиты от осколочных ранений, который крепится к бронежилету и полностью укрывает носителя. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости. Отмечается, что его можно использовать и как средство маскировки, и как укрытие от дождя, и даже как носилки, а сам материал не горит и не промокает.
«Для защиты личного состава от осколочных ранений, используя боевой опыт, полученный в зоне проведения специальной военной операции, военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады «Южной» группировки войск разработали и изготовили в полевых условиях первый экспериментальный образец защитного плаща», — указано в сообщении МО.Минобороны также представило кадры испытаний образца, на которых боец на расстоянии около метра от плаща подрывает ручные осколочные гранаты РГД-5 и Ф-1. В итоге бутылки с водой, которые спрятали под плащом, оказались целыми и невредимыми.
Читайте также:
Российские танкисты раскрыли тактику ведения боя против Abrams и Leopard
ВС РФ нанесли удар по дислокации ВСУ в гостинице в ДНР
На Украине заявили об окружении ВСУ в Донбассе
Данил Пономарев