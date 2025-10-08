Достижения.рф

ПВО отразила массированную атаку беспилотников на Воронежскую область

Губернатор Гусев: ПВО уничтожила около десяти БПЛА в Воронежской области
Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

Несколько районов Воронежской области подверглись атаке беспилотников. Ситуацию в своем Телеграм-канале прокомментировал губернатор региона Александр Гусев.



По его словам, воздушные цели пытались атаковать областную столицу, Борисоглебск, Нововоронеж, Острогожский и Лискинский районы. В результате работы системы ПВО были уничтожены около десяти беспилотных летательных аппаратов.

Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Гусев добавил, что режим опасности атаки БПЛА, действовавший ранее в Воронежской области, отменен.

Недавно губернатор Воронежской области Вячеслав Гладков сообщал, что три человека пострадали в результате обстрела Грайворонского округа.

Александр Огарёв

