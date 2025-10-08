ПВО отразила массированную атаку беспилотников на Воронежскую область

08 октября 2025, 04:51

Губернатор Гусев: ПВО уничтожила около десяти БПЛА в Воронежской области

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

Несколько районов Воронежской области подверглись атаке беспилотников. Ситуацию в своем Телеграм-канале прокомментировал губернатор региона Александр Гусев.