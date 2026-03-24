«Подыгрывает Киеву»: в РФ оценили слова Рютте о готовности Зеленского заключить мир
Экс-депутат Рады Волошин: заявления Рютте не имеют ничего общего с реальностью
Ни НАТО, ни Владимир Зеленский не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной Рады Украины, заместитель председателя Совета Международного движения «Другая Украина» Олег Волошин.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о том, что Владимир Зеленский готов перейти к итоговым договоренностям с Россией о завершении конфликта на Украине.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Волошин подчеркнул, что кураторы Зеленского на Западе поняли, что позиция упорного отказа от мирных переговоров является для него самой проигрышной.
«Единственный шанс для Зеленского сохранить какую‑то поддержку на Западе свелся к тому, что нужно срывать мирные переговоры по факту, но формально постоянно говорить о том, что он первый заинтересован в мире, а в мире не заинтересована якобы Россия», — считает эксперт.
Он также напомнил, что в Киеве до сих пор действует формальный запрет на ведение переговоров с руководством России. Однако в прошлом году под давлением кураторов украинские власти сменили тактику. И теперь Зеленский говорит о том, что он хочет мира больше, чем Москва. Рютте, по словам Волошина, подыгрывает Киеву.
Однако ничего общего с реальностью эти заявления не имеют, подчеркнул экс-депутат Рады, поскольку ни НАТО, ни Зеленский не заинтересованы в скорейшем мирном урегулировании конфликта. Они будут до последнего стараться затянуть конфликт, который является вопросом власти и денег.