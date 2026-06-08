«Подиктовали хотелки»: политолог оценил план Стармера, Макрона и Мерца по Украине

08 июня 2026, 18:52

Политолог Оленченко: Стармер, Макрон и Мерц продиктовали РФ «хотелки» по Украине

Фото: iStock/FabrikaCr

Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с Владимиром Зеленским в Лондоне 7 июня озвучили свои условия для начала переговоров с РФ, которые прозвучали как «хотелки», неспособные привести к реальному миру. Так считает политолог-международник Владимир Оленченко.





По его словам, «евротройка» действительно хочет остановить конфликт, но только для того, чтобы дать ВСУ передышку. В этой связи политолог выразил сомнение о необходимости ведения диалога «с бездарными политиками, повестка которых направлена на унижение России».





«Они продиктовали свои "хотелки". А где наши российские интересы? Они представляют себе переговоры таким образом, что мы встретимся, не важно, на каком уровне, они в устной форме повторят то, что написано, а мы должны взять под козырёк и выполнять? Может, и хитро звучит, но из текста другого содержания не видно», — отметил Оленченко в разговоре с Life.ru.