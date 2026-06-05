ВСУ контролируют меньше 15% ДНР — Путин
В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Луганскую Народную Республику. По словам главы государства, на текущий момент освободили более 85% территории ДНР.
При этом украинские формирования сохраняют контроль менее чем над 15% республики, тогда как еще недавно этот показатель составлял 25%. В Кремле неоднократно подчеркивали, что задача полного освобождения Донбасса от войск ВСУ является ключевой для России.
Как отмечалось, завершение специальной военной операции возможно в кратчайшие сроки — для этого достаточно, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ о выводе подразделений боевиков с территории Донбасса. В Москве подчеркивают, что российская сторона готова к такому развитию событий.
Ранее Зеленский написал письмо Путину и предложил ему личную встречу. При этом он не хочет приезжать в Москву.
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